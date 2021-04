Reden de twee topfavorieten voor de Tour in Luik-Bastenaken-Luik een laatste keer tegen elkaar voor de start op 26 juni? Als Primoz Roglic voor de Tour-start op 26 juni nog koerst, wordt dat in het Sloveens kampioenschap. Tadej Pogacar is er ook nog niet uit. Het Sloveens kampioenschap, de Ronde van Slovenië, de Dauphiné of zelfs geen koers zijn een optie. “Het allerbelangrijkste is dat ze fris aan de start verschijnen”, duiden hun ploegmanagers.