Hasselt

Omdat heel wat vaccinatiecentra vragen krijgen van mensen bij wie de tweede prik in volle zomervakantie valt, werkt het Agentschap Zorg en Gezondheid hierover richtlijnen uit. “Basisboodschap is dat je een vakantie plant in functie van je vaccinatie en niet omgekeerd”, klinkt het bij het Agentschap.