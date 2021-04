De mensen op het Skanderbegplein in de Albanese hoofdstad Tirana werden zondag opgeschrikt door een roekeloze bestuurder. De wegpiraat reed onophoudelijk achteruit en had totaal geen oog voor de voetgangers. Pas nadat een van de omstanders uithaalde met een spectaculaire karatetrap, werd hij overmeesterd. De politie meldde nadien dat de automobilist onder invloed was van drugs.