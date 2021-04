De Belgische darters hebben maandag in het Duitse Niedernhausen geen hoge ogen gegooid op het elfde toernooi in het Players Championship. Kim Huybrechts (PDC-38) schakelde in de tweede ronde in een Antwerps onderonsje Dimitri Van den Bergh (PDC-9) met 6-4 uit, maar had een ronde later geen verhaal tegen Rob Cross (PDC-5). De wereldkampioen van 2018 won met 6-1.