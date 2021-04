Ook de advocaten van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi uiten maandagavond kritiek op de beslissing van de stad Antwerpen om een einde te maken aan de samenwerking met de vzw Let’s Go Urban. Ze stellen dat hun cliënt nog steeds geen inzage heeft gekregen in de volledige stedelijke audit rond Let’s Go Urban en dat ze de stad op die manier dus moeilijk van antwoord kunnen dienen.