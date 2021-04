In het kader van de ontvoering van de achtarige Mia in Frankrijk is zaterdag nog een verdachte opgepakt. De man met de bijnaam “Basile” is in verdenking gesteld wegens onder meer “ontvoering van een minderjarige jonger dan 15 jaar met een georganiseerde bende” en zit in voorlopige hechtenis. Dat heeft de procureur van Nancy maandag laten weten.