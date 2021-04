Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag een erg persoonlijk relaas gedaan van haar behandeling door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Dat ze in tegenstelling tot Charles Michel geen stoel aangeboden kreeg maar op de zetel plaats moest nemen, had alles te maken met het feit dat ze een vrouw is, zei von der Leyen in het Europees Parlement.