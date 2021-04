De Nederlandse darter Raymond van Barneveld (PDC-88) is maandag in het Duitse Niedernhausen tijdens het elfde toernooi in het Players Championship opnieuw onwel geworden. De 54-jarige voormalige wereldkampioen heeft zich daarom teruggetrokken voor zijn partij in de tweede ronde tegen de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-13). Dat meldde de dartsbond PDC.