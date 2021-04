Wim Dries: ‘Genk steunt Racing Genk om status van topclub verder uit te bouwen’

Genk

Het was gevreesd bij bekerwinst. Maar het feestje in het centrum van Genk is - met alle geldende coronamaatregelen - niet uit de hand gelopen. Integendeel, tegen 12 uur, bij het ingaan van de nachtklok, lag de Europalaan er verlaten bij. Een fiere burgemeester Wim Dries dankte vanmiddag in de TVL-studio alle supporters, ook die van de harde kern, voor hun medewerking. Het is voor Genk de 11de prijs in 33 jaar. Racing Genk kan rekenen op de steun van het stadsbestuur om de status van topclub in België verder uit te bouwen, aldus burgemeester Dries.