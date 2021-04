Maastricht

In Maastricht en in de rest van Nederland zijn de terrassen vanaf woensdag open. In ons land is dit ten vroegste op 8 mei, tien dagen later. Burgemeester Annemarie Penn-te Starke vraagt Belgen om niet naar Maastricht te komen: “In normale omstandigheden zijn wij ontzettend gastvrij, ook voor de Belgen, maar de situatie is nu anders.”