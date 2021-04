Ook tweede voedselinzameling is een groot succes

De Interculturele Raad organiseerde in samenwerking met de stad Beringen van 26 maart tot 19 april voor het tweede jaar op rij een voedselinzameling. Tijdens deze periode konden klanten van de deelnemende supermarkten producten met een lange houdbaarheid aankopen ter ondersteuning van deze actie. De Interculturele Raad verdeelde de goed gevulde pakketten op zondag 25 april aan de meest kwetsbare gezinnen. Schepen van Samenleven Hilal Yalçin is erg verheugd met het succes van deze voedselinzameling: “Ik kon alleen maar hopen dat de actie dit jaar een even groot succes zou worden als vorig jaar. Maar het resultaat is zelfs nog beter. Vorig jaar mochten we maar liefst 135 voedselpakketten uitdelen, dit jaar doen we er nog een schepje bovenop en kunnen we 170 gezinnen blij maken met een voedselpakket!”Elk pakket bestaat uit enkele basisproducten zoals suiker, koffie, thee, smeerboter, olie, pasta, eieren, confituur, choco, bloem, rijst, groenten in blik, tomatenblokjes, tomatenpuree, pastasaus, zout, fruitsap, kaas, worstjes, handzeep, shampoo en tandpasta. Maar ook groenten en fruit zijn terug te vinden in elk pakket. Olie, pasta en groenten in blik werden het meest gedoneerd. De nieuwe voorzitter van de Interculturele Raad Hatice Baloglu vindt het mooi om te zien hoe Beringenaren solidair zijn met elkaar. “Samen komen we door deze moeilijke tijden!”Daarnaast konden de organisatoren rekenen op steun van verschillende Beringse verenigingen. Semersah vzw heeft producten ter waarde van 5.000 euro gedoneerd. De moskeeverenigingen BIF en Ehlibeyt hebben een mooie geldsom gestort. De Ahmadiyyah Gemeenschap vulde elk pakket aan met confituur en choco. De Unie van Actieve Verenigingen schonk dan weer thee en koffie voor alle pakketten. Ook enkele handelaars droegen een steentje bij: Er-pa supermarkt doneerde aardappelen en uien. Van Zon heeft de overschotten ter beschikking gesteld. Schepen Hilal Yalçin is overdonderd door al deze donaties: “Ik wil graag iedereen bedanken. Alle verenigingen en handelaars die een extraatje hebben geleverd en natuurlijk ook de drijvende kracht achter deze voedselbedeling: de Interculturele Raad en de vrijwilligers waarop we konden rekenen. Tot slot wil ik ook Erol Necdet bedanken voor zijn engagement als voormalige voorzitter van de Interculturele Raad. Deze voedselbedeling was een van zijn laatste opdrachten als voorzitter.”Een lekkere maaltijd lijkt vanzelfsprekend voor velen, toch zijn er tal van gezinnen die maaltijden noodgedwongen moeten overslaan. “We zien de armoedekloof in onze stad als gevolg van de coronacrisis helaas groeien. Ook het mentaal en fysiek welzijn van velen kent een dieptepunt. Als stad willen we verbinden en helpen waar kan. De Beringenaren hebben nog maar eens hun solidariteit getoond en massaal voedingsmiddelen gedoneerd”, besluit burgemeester Thomas Vints.