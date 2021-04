PODCAST. De zoektocht naar de verdwenen moeder uit Dilsen-Stokkem

In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Van Moord tot Verdict’ brengen we het verhaal van Priscilla Leurs uit Dilsen-Stokkem. De moeder verdween met Kerstmis 2006 en werd later vermoord teruggevonden.

Muzikant Willy Leurs, de vader van de 26-jarige Priscilla, komt op kerstdag in 2006 thuis van een concert met de harmonie in een woon-zorgcentrum in Stokkem. De politie staat aan zijn deur. “Meneer, uw dochter is verdwenen”, krijgt hij te horen. Hij schrikt. Priscilla zou hem normaal op kerstavond komen helpen met de voorbereidingen voor het feest, maar daagde niet op. Willy dacht dat zijn dochter, die zopas mama was geworden, er wellicht niet kon geraken omdat ze voor haar zoontje moest zorgen. Een baby van enkele maanden oud kan wel eens de agenda omgooien.

Priscilla Leurs werd 26 jaar. — © rr

De boodschap van de politie dat ze verdwenen is, komt aan. “Misschien is ze wel weggelopen”, vertellen ze hem. Maar haar zoontje achterlaten en de hond niet meenemen, zou Priscilla volgens Willy nooit doen.

Kruiwagen

De dagen gaan voorbij. De vader zoekt naar aanwijzingen wanneer hij in januari 2007 in de bankafschriften van zijn dochter ziet dat aan een Waalse bankautomaat geld werd afgehaald met Priscilla’s bankkaart. Hij trekt met deze informatie naar de politie. Zij reageren eerst nog afwachtend. Willy dringt aan en het spoor wordt onderzocht. De bewakingsbeelden aan het bewuste bankkantoor worden opgevraagd. En wat de politie te zien krijgt, zal uiteindelijk voor een doorbraak zorgen.

Het is Bruno (26), Priscilla’s echtgenoot, die ze op de beelden herkennen. De man wordt aan de tand gevoeld. Dagelijks contacteerde hij de politie om te vragen of ze al nieuws hadden. Nu was hij zelf verdacht. En de twintiger breekt. Hij biecht tijdens het verhoor de moord op zijn vrouw op. Via zijn aanwijzingen wordt op 24 januari 2007 het lichaam van de jonge Maaslandse moeder gevonden. Ze ligt onder wat puin begraven, in een kruiwagen. De locatie: een garage in Heist-op-den-Berg.

De zoektocht naar het lichaam van Priscilla in Heist-op-den-Berg. — © GvA

Koevoet

De gruwelijke details van haar dood komen naar buiten. Ze werd om het leven gebracht door meerdere slagen op het hoofd. Het breekijzer richtte zware verwondingen aan, maar het slachtoffer moest een plastic zak over het hoofd krijgen om uiteindelijk te stikken. De dader reed, niet wetend wat te doen met het lichaam, enkele dagen met haar rond. Hij dumpte haar eerst op een stortplaats in Tessenderlo, waar ze vervolgens weer werd opgepikt. Uiteindelijk gebruikte Bruno de garagebox om haar verborgen te houden.

Bruno belandt in de gevangenis in afwachting van zijn rechtszaak. In 2009 komt hij voor assisen. Iedereen in de straat is het er over eens: enkel levenslang is voldoende. Maar die straf krijgt hij niet. Waarom dat niet gebeurd is, zal zijn advocaat Bert Vanmechelen verduidelijken tijdens de tweede aflevering woensdag. Dinsdag focussen we eerst nog op de gebeurtenissen met een getuigenis van Priscilla’s vader, Willy Leurs. Hij vertelt over wie zijn dochter was en hoe gruwelijk de moord wel niet was.

‘Van Moord tot Verdict - De Verdwenen Moeder’ is gratis te beluisteren via hbvl.be/podcast of in onze app (scan de QR-code). U kan ook luisteren via uw favoriete podcastkanaal (zoek op ‘HBvL True Crime’): Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast Addict, Castbox, ...

