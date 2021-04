Take Away Pastadag bij G-Fufo Beringen

Normaal organiseert voetbalclub G-Fufo Beringen zijn jaarlijkse spaghettidag in maart. Helaas, door de coronamaatregelen kon dit niet plaatsvinden. Vermits de club dit financieel duwtje in de rug goed kan gebruiken, werd als alternatief een ‘Take Away Pastadag’ georganiseerd. Voor wie liever geen pasta eet, was er een koude schotel met ham of kip. Na een vlotte voorverkoop kon men zondag de bestellingen komen afhalen via de ‘Drive in’ aan het Mijnstadion. Alles werd coronaproof aan de wagen afgeleverd.