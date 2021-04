Proeven van de nacht tijdens erfgoed in Kanne

In het weekend van 24 en 25 april 2021 vond de jaarlijkse erfgoeddag plaats met als thema 'De Nacht'. Erfgoeddag is een cultureel evenement dat op de eerste zondag na de paasvakantie plaatsvindt. Er worden dan honderden activiteiten gepland over heel Vlaanderen en Brussel.

Zaterdagavond vond in Kanne een avondwandeling doorheen het witte dorp plaats. Tijdens de wandeling van ongeveer 5 kilometer kon je genieten van het uitzicht en van de magie van de nacht. Op verschillende plaatsen langs het parcours kregen de deelnemers heerlijke proevertjes uit de streek en via QR-codes en filmpjes werd er verteld over de vleermuis en het werk van de bakker.Het evenement verliep geheel coronaproof en was een succes. In een mum van tijd waren dan ook alle plaatsen voor deze wandeling reeds lang van tevoren volzet. Honderd deelnemers stapten zaterdagavond in hun bubbel langs het mooi uitgestippeld parcours.