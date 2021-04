Honderden amfibieën overgezet aan Engelbamp in Melveren

Aan de Engelbamp in Melveren werden in de voorbije maanden honderden amfibieën overgezet.

De Engelbamp is een straat die de groene strook doorsnijdt tussen het Kraaienbos en de vijvers van het kasteeldomein Nieuwenhoven. Hier steken jaarlijks honderden salamanders en duizenden padden en kikkers de straat over, op weg naar hun broedvijver. Door het gemotoriseerde verkeer vinden vele van deze ‘trage kruipers’ de dood op het asfalt. Sinds de jaren negentig hebben de natuurverenigingen Aulenteer Natuurpunt en Natuurgidsen geijverd voor tunnels onder de straat en die liggen er nu. De stad Sint-Truiden heeft haar plicht voor de zorg van deze wettelijk beschermde diersoorten ter harte genomen en in de voorbije jaren werden de amfibieëntunnels opnieuw aangelegd. Het betreft zeldzame salamanders, kikkers en padden. Hiervan werden de voorbije twee maanden vele honderden via de tunnels opgevangen en dagelijks door vrijwilligers aan de overkant gelost.