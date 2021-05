SHOPPING. Blijven dromen: straks wordt het mooi weer. Echt

Het is niet omdat het buiten regent en waait, dat je niet mag dromen. Integendeel zelfs. Het blauw dat achter de wolken zit, komt straks weer tevoorschijn. Met dit verlanglijstje wanen we ons nu al een beetje en straks zeker op een tropisch terras.

TROPICAL VIBES

© Shutterstock

De oceaan kunnen we niet voor je regelen, de tropische terrasspulletjes gelukkig wel.

DE BUDGETVERSIE

Pretty placemat&Klevering, 8,5 euro

Sit down, relax ...Casa, vanaf 19,95 euro

Cocktail o’clockSunnylife, 18 euro

ALS HET WAT MEER MAG ZIJN

Lekker à l’aiseTribú, vanaf 2.020 euro

Hang in thereDedon Kida, vanaf 3.490 euro

Drinks on your way!Petite Friture, 685 euro

