Zero D’n aaojen daag dae luuetj zich veule al bèn ich nog van veul kóntentwant waat ich op papeer wil zètte kloptj nog veur negetig procent Mer vanne nek tot aan mien tieëne veul ich ‘t ‘laeve’ tot en mèt alles duit pien of liktj te trille en det wirktj nao tot in mie bèd ‘t Bèsten is nog bezig blieve mèt aaf en tów get flauwe kul gek wiej ’t laeve kan verangere van super de luks tot dikke nul. Kinders, Theo Van Dael.