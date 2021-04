Viva-SVV Eisden-Vucht verwent leden

Viva-SVV Eisden-Vucht staat elke dag klaar voor de leden die in deze moeilijke periode nood hebben aan een luisterend oor.

Viva-SVV is sinds de eerste lockdown meerdere keren op bezoek geweest bij haar leden. Een babbel op veilige afstand aan de deur. Vlug een koffietje drinken kan jammer genoeg niet. Telkens ze aan de deur kwamen met een geschenkje - een plant - verzorgingsmateriaal - een kaart (met een mooi gedicht) - een boek - werden ze met open armen ontvangen. Wanneer kunnen we weer starten, is telkens de vraag. De leden missen het om samen te komen. Viva-SVV Eisden-Vucht dankt alle sponsors die het mogelijk maakten om de leden te verwennen.