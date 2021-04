Safia (9) schildert extra kastje Tour Elentrik Beringen

“Safia uit Koersel vroeg of ze in het kader van Tour Elentrik Beringen zelf een elektriciteitskast mocht verven. Een ontwerp had ze al: met vissen en koraal. Het toeval wilde dat er nog één extra kastje aan de KBC in Koersel voorzien was van een grondlaag, maar nog niet beschilderd was. We hebben Safia gevraagd dit kastje van een laagje kunst te voorzien. En uiteraard zag Safia dit meteen zitten", vertelt schepen An Moons.“We hebben dan meteen graffitikunstenaar Kristof Buekers gecontacteerd. Hij zou normaal gezien voor Tour Elentrik Beringen een kast schilderen, maar omwille van een operatie kon dat niet doorgaan. Nu krijgt hij toch nog de kans om samen met Safia wat extra kleur in ons straatbeeld te brengen. Na een verdere concretisering van het ontwerp, en een miniworkshop graffiti, kreeg de kast dit weekend haar definitieve laag.”Met Tour Elentrik stoppen lokale kunstenaars 33 elektriciteitskastjes op 26 locaties in Beringen in een kleurrijk kleedje. Het stadsbestuur voegde hier nog 5 extra kastjes aan toe in het teken van corona. Het kastje van Safia brengt het totaal nu op 39 pareltjes. Alle kastjes samen vormen een unieke kunstroute die je al fietsend of wandelend kan ontdekken. Meer info via facebook.com/tourelentrikberingen.