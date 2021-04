Tennis Vlaanderen schrapt interclub voor tweede jaar op rij

De interclub tennis voor de jeugd en de volwassenen, die op 8 mei zou starten, is voor het tweede jaar op rij geannuleerd. “Het volgend overlegcomité op 11 mei komt spijtig genoeg te laat om de interclub te laten doorgaan zoals voorzien”, aldus Tennis Vlaanderen in een persbericht. Over de toernooien werd nog niets beslist.

Het persbericht luidt als volgt:

Met spijt in het hart moeten we vandaag aankondigen dat de interclubcompetitie dit voorjaar helaas niet kan doorgaan.

Deze beslissing is gebaseerd op de publicatie van het recente ministerieel besluit en diverse contacten met hierbij betrokken overheden. Op dit moment zijn er onvoldoende garanties om de interclubcompetities op 8 mei te kunnen starten. Pas op 11 mei is er een volgend overlegcomité gepland, waarbij de verschillende overheden zich zullen buigen over amateursport in het bijzonder. Dit komt spijtig genoeg te laat om de interclub te laten doorgaan zoals voorzien. Alle interclubcompetities in het voorjaar, zowel tennis als padel, zowel jeugd als volwassenen, nationaal, intergewestelijk en gewestelijk worden daarom geannuleerd. Wij zullen ook spelers hierover informeren via de verschillende communicatiekanalen van Tennis Vlaanderen.

Van zodra er een concreet perspectief met het oog op tornooien is, zullen wij jullie hier meteen over informeren.

Wij danken alle clubs en interclubverantwoordelijken voor alle geleverde inspanningen en hopen op jullie inzet en flexibiliteit te kunnen blijven rekenen om er een veilige en sportieve zomer van te maken!