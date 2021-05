Kraaibiefstuk: onbekend maar niet onbemind, en dit is waarom

Kraaibiefstuk, onglet, longhaas, beenhouwersstukje … Er zijn veel benamingen voor dit stukje vlees dat eigenlijk deel is van het middenrif van de koe. “Het is mager maar echt heel smaakvol”, zegt chef Sofie Dumont. Je kan het bij de betere slager krijgen, al moet je het vaak wel op voorhand bestellen. Klassiek eet je het met een sjalottensaus, maar het kan zelfs met taco’s . “Ik eet kraaibiefstuk het liefst gegrild. Je snijdt hem nadien ook best in kleine plakjes, in tegengestelde richting van de spiervezels.”

