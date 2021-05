Je haalt 10.000 stappen per dag? Proficiat, maar zelfs dat is niet genoeg. Want eigenlijk moet je er 15.000 halen voor een gezond, slank en gelukkig leven. Onmogelijk in te passen in je drukke leven, denk jij? Gezondheidscoach Lies Helsloot (44) legt haarscherp uit hoe je dat precies doet.