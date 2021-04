Leopoldsburg

Er heerst ook opluchting bij de niet-medische contactberoepen, want zij mogen na vier weken opnieuw de deuren openen. Concreet betekent dat dat je weer je haar mag laten knippen of naar een schoonheidsalon kan gaan. Ook de tatoeëerders zijn weer volop aan de slag. Zo ook de 57-jarige Chris Moreel uit Leopoldsburg. Hij is opgelucht, maar hoopt dat zijn zaak binnenkort niet weer de deuren moet sluiten.