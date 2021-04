Heusden-Zolder

Op het Heike in Eversel is maandagvoormiddag een inbraak in een tuinhuis vastgesteld. Er is allerlei gereedschap verdwenen. Nog maandag is bij de politie een inbraakpoging in de Lavendelsteeg in Berkenbos een inbraakpoging gemeld. Het slot van de voordeur is er kapot. De dader raakte niet binnen. mm