De zoektocht naar het lichaam van Estelle Mouzin, die in 2003 op negenjarige leeftijd verdween, is maandagochtend hervat in Issancourt-et-Rumel in de Franse Ardennen. Daarbij was Monique Olivier aanwezig, de ex-vrouw van seriemoordenaar Michel Fourniret die de moord op het meisje heeft bekend.