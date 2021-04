Rover, zoontje van Pedro Elias, kankervrij verklaard

Geweldig nieuws voor Pedro Elias en zijn gezin: zijn zoontje Rover is vandaag genezen verklaard van kanker. De presentator van De container cup maakte dat nieuws zelf bekend via Instagram. “Merci aan het UZ Leuven en alle Rover-fans”, klonk het.

Het was maart 2019, toen Pedro Elias (46) te horen kreeg dat zijn toen 4-jarige zoon Rover leukemie had. Acht maanden lang moesten ze vier keer per week pendelden van Antwerpen naar het Leuvense Gasthuisberg. Vanaf het najaar van 2020 kreeg de jongste zoon van de televisiemaker thuis chemo in pilvorm. Dat vertelde Elias toen zelf op Studio Brussel, naar aanleiding van de 21ste Dag tegen Kanker. En recent nog vertelde hij dat de chemo erop zat. “Onlangs nam hij zijn laatste pil. Hij heeft een heel goede prognose: 95 procent kans dat hij het zal halen.”

De voorspelling bleek correct. Elias bedankte in zijn Instagrampost het UZ Leuven en al wie het gezin de voorbije maanden heeft gesteund. Met zijn vriendin Evelien heeft Elias, naast Rover, nog een dochter: Bonnie (4). Hij heeft ook nog een zoon Matteo (15) uit een eerdere relatie.

