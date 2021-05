Met deze vijf tips kom je aan meer stappen per dag

Plan. Analyseer je dag en kijk waar je overal extra stapmomenten kunt inbouwen. Ga te voet naar elke bestemming die minder dan één kilometer verder ligt, of het nu is om je kinderen naar school te brengen of naar de bakker te gaan. Wacht je op je kinderen aan het sportveld bij de training of match? Wandel dan rond het veld terwijl je wacht. Moet je wachten bij de dokter? Maak een ommetje en vraag of ze je bellen als het bijna aan jou is.

Pauzeer. Zorg voor korte breaks tijdens het werk. Sta voor elke koffiepauze op uit je stoel en wandel wat rond in huis of op kantoor. Zet een kleiner waterglas op je bureau zodat je meer moet bijtanken. Maak tijdens de lunch een wandeling met een wandelmaatje of je collega. Ook meetings of brainstormsessies kunnen wandelend.

Klus bij. Klusjes in en rond het huis geven je al snel wat extra stappen: gras afrijden, ramen lappen, spinnenwebben verwijderen, de stoep vegen, ontspullen … Of breng je geplooide was in kleinere stapeltjes naar waar ze moet komen.

Portioneer. Je moet niet altijd een uur aan een stuk wandelen, deel het op in twee tot drie kleinere breaks. Dit maakt het makkelijker in je dag in te passen en komt je gezondheid zelfs ten goede, omdat je zo op meer tijdstippen beweegt.