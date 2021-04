Jitske Van de Veire deelt opmerkelijke foto voor Lesbian Visibility Day: “Trotse pot, dyke, lesbo tot uw dienst”

Naar aanleiding van Lesbian Visibility Day op maandag 26 april, viert kapster en influencer Jitske Van de Veire zichzelf op Instagram. Dat doet ze met een foto waarop haar gezicht beschreven is met allerlei woorden. Mooie woorden, maar ook verwijten die ze ooit naar haar hoofd geslingerd kreeg. “Die woorden vormden me deels tot wie ik ben”, schrijft ze in de bijhorende krachtige boodschap.

“Kind reminder dat veel vrouwen die op vrouwen vallen zich niet comfortabel voelen bij de term “lesbisch”, omdat deze geseksualiseerd werd door de pornocultuur en de male gaze”, steekt Van de Veire van wal. “Bij deze claim ik AL deze woorden. Ik eigen me mijn eigen identiteit terug toe. Omdat die woorden me deels vormden tot wie ik vandaag ben. De vieze en vuile neem ik er graag bij, zodat ze een spiegel zijn voor de mensen die ze uitspreken.”

De blondine gaat verder met haar verhaal en verklapt dat ze op haar veertiende geen rolmodel had. “Niemand toonde me dat dat label ook prachtig kan zijn. Dat we met veel zijn. Dat ook ik recht heb op liefde. Dat ook wij mogen bestaan. Trotse pot, dyke, lesbo tot uw dienst. Ik blijf schreeuwen voor zij die het niet kunnen. Ik blijf mijn liefde voor vrouwen uitsmeren. Ik blijf ze liefhebben. Omdat het mag. Om te tonen dat we er zijn. Met veel”, staat er nog te lezen.

Aan het einde van haar bericht roept ze mensen op om hun rolmodel te delen en elkaar wat liefde te geven. De post heeft intussen al meer dan vijfduizend likes verzameld.