Op de E313 in Geel is er om 11.30u opnieuw een zwaar verkeersongeval gebeurd. In de richting van Antwerpen merkte een bestuurder van een paardenbestelwagen de file in aanloop van de werken in Oevel (Westerlo) niet op. De bestelwagen met Nederlandse nummerplaten reed achteraan in op een vrachtwagen. De bestuurder moest door de brandweer bevrijd worden en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.