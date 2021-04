Twee op de drie Belgen vinden dat reisverbod te vroeg opgeheven is

Net geen 22.000 personen hebben vorige week deelgenomen aan de Grote Coronastudie van UAntwerpen, UHasselt, KULeuven, ULB en het FWO. Ditmaal werd onder meer gepeild naar de data waarop versoepelingen doorgevoerd worden en vaccinprivileges. Daaruit is gebleken dat vooral mannen, 18- tot 35-jarigen en mensen met een moeilijke financiële situatie menen dat bepaalde versoepelingen te laat doorgevoerd worden. Onder andere de heropening van niet-essentiële winkels zou voor hen een stuk vroeger gemogen hebben.

Volgens de onderzoekers is de heropening van de niet-medische contactberoepen relatief belangrijker voor mensen die het financieel moeilijk hebben, net als voor vrouwen, voor laagopgeleiden en voor alleenstaanden. Mensen tussen 18 en 35 jaar hechten dan weer meer belang aan het vervangen van de avondklok door een samenscholingsverbod.

Opmerkelijk is dat 66 procent van de deelnemers vindt dat het reisverbod te vroeg opgeheven is. Sinds 19 april mogen mensen weer reizen vanuit ons land - al raden experts en de overheid het nog ten zeerste af - en dat had volgens die mensen nog mogen wachten. 34 procent noemt de heropening van de horecaterrassen te vroeg, maar 33 procent van hen vindt dan weer dat die heropening te laat komt.

38 procent van de deelnemers wil niet of zelfs absoluut niet dat gevaccineerden privileges krijgen en bepaalde aangepaste maatregelen opgelegd zouden krijgen. Meer dan de helft van de mensen - 52 procent - staat er wel achter dat er minstens één versoepeling komt. De meerderheid van de deelnemers heeft het dan over het toelaten van meer contacten binnenshuis.

Blijkt nog uit de studie: het zijn vooral mensen die nog lang moeten wachten op hun vaccin of die niet gevaccineerd willen worden die de aangepaste maatregelen voor gevaccineerden niet vinden kunnen. Hoe ouder ze zijn, hoe meer mensen er wel voor openstaan. Maar hoe ouder ze zijn, hoe groter de kans ook dat ze al gevaccineerd zijn. “In essentie gunnen mensen die nog langer op hun vaccin moeten wachten of die zich niet willen laten vaccineren, gevaccineerden die vrijheden niet.”

Wat vaccinatie betreft, zegt 78 procent van de mensen die al één dosis toegediend gekregen hebben dat ze de maatregelen nog even strikt volgen als voor hun vaccinatie. Met twee dosissen daalt dat naar 63 procent. “Jongere gevaccineerden, lager opgeleide gevaccineerden en gevaccineerden uit centrumsteden geven vaker aan de maatregelen nu minder streng te volgen.”

“Van de gevaccineerden die aangeven de maatregelen nu minder strikt te volgen, suggereren de resultaten dat 60 procent dat binnenshuis doet, 14 procent in professionele situaties en 44 procent buiten met anderen”, klinkt het nog.

(gjs)