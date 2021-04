© Rudi De Latter

Kustgemeente Knokke-Heist heeft in 2020 de titel heroverd van duurste gemeente in Vlaanderen om een huis te kopen. De mediaanprijs die kopers moesten neertellen voor een huis in Knokke-Heist bedroeg vorig jaar 675.000 euro, zo blijkt maandag uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel.