Pedro Elias (46) is veel tegelijk. Tv-maker en presentator. Commentator in ‘De container cup’. Plezante papa. En ook: een onverbeterlijke hypochonder. Tot in het extreme. “Het eerste wat ik ’s ochtends doe, is voelen of mijn hart nog klopt.” Nu besluit Elias er iets aan te doen. Want het gaat van kwaad naar erger...