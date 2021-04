Junior Planckaert in het ziekenhuis en met spoed geopereerd na motorongeval

Junior Planckaert (28) heeft afgelopen zaterdag een motorongeval gehad. De jongste van de Planckaerts is tijdens een rit in de Ardennen onfortuinlijk ten val gekomen en werd met spoed geopereerd aan zijn verwondingen.

Planckaert is een ervaren motorrijder, die recentelijk ook is begonnen aan een carrière als race- en rallypiloot. Hij liep bij zijn val onder meer een complexe breuk in het onderbeen, waardoor hij moet spoed moest geopereerd worden. Volgens de artsen zal het enkele maanden revalidatie vergen om weer helemaal de oude te worden. “Junior zit boordevol wilskracht en zal er met de steun van zijn familie alles aan doen om weer snel ter been te zijn”, klinkt het in een persbericht van de familie.

(eadp, bpr)