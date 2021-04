Gezocht: 65-plussers die nu al van het ‘rijk der vrijheid’ genieten

Er komt schot in de vaccinatiecampagne. Bijna een derde van de volwassenen in Limburg is al gevaccineerd, en de meerderheid van de 65-plussers heeft minstens zijn eerste prik gehad. Gevaccineerd of niet: de coronaregels blijven voor iedereen gelijk. Voorlopig althans. Toch durven mensen die gevaccineerd zijn de teugels al wat losser te laten. Ben jij een 65-plusser die gevaccineerd is en al wat meer geniet? Zie je weer wat meer mensen, durf je opnieuw op de kleinkinderen passen, of komt de kaartclub weer samen? Kom je terug wat dichter bij anderen, en laat jij je mondmasker al wat vaker uit? Laat het ons hier weten.

(hdb)

