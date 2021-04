Alan Shearer en Thierry Henry als eersten in Hall of Fame van Premier League, brute pech voor Vincent Kompany

Alan Shearer en voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry zijn als eerste voetballers opgenomen in de nieuwe Hall of Fame van de Premier League.

De Engelse en Franse spits maakten samen 435 doelpunten in de Premier League, die in 1992 werd geïntroduceerd als hoogste afdeling van de Engelse voetbalpiramide. Shearer veroverde drie keer de Gouden Schoen als topscorer van de Premier League, Henry vier keer.

Shearer en Henry krijgen binnenkort in de Hall of Fame gezelschap van zes andere oud-spelers. De 23 kandidaten worden maandagavond gepresenteerd, het publiek en een panel van experts bepalen welke zes worden gekozen. De fans kunnen tot en met 2 mei hun stem uitbrengen.

Shearer (50) is met 260 treffers de topscorer aller tijden van de Premier League. De spits werd in 1995 met Blackburn Rovers kampioen en speelde ook jaren voor Newcastle United. Shearer is de enige voetballer die voor twee clubs meer dan honderd doelpunten maakte in de Engelse topcompetitie.

Henry (43) speelde tussen 1999 en 2007 in de Premier League voor Arsenal. Hij keerde in 2012 nog even terug bij de ‘Gunners’ en maakte in totaal 175 competitietreffers. De aanvaller vierde met Arsenal twee landstitels (2002 en 2004).