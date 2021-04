In de strijd tegen droogte en watertekort in de landbouw zullen de VUB, Aquafin, de Bodemkundige Dienst van België en Boerennatuur Vlaanderen voor het eerst in Vlaanderen via ondergrondse irrigatie gezuiverd rioolwater hergebruiken in de landbouw. Die nieuwe techniek wordt de komende jaren onderzocht op een aantal percelen in Molenbeersel bij Kinrooi.