Is het klassieke pak is passé? Deze mannen op de Oscars vinden van wel

Een blik op de mannelijke passages op de rode loper van de Oscars maakt één ding overduidelijk: het klassieke pak is op zijn retour. Kostuums anno 2021 mogen kleurrijk zijn en kostuumschoenen zijn overroepen. Crocs, boots en loafers nemen het over. Een stijlvolle selectie.

Colman Domingo sprankelde in roze met glitters.

© EPA-EFE

Gesignaleerd op de rode loper: Leslie Odom, man van goud.

© EPA-EFE

Was er ergens een afterparty met discomuziek? Lakeith Stanfield leek er alvast klaar voor in zijn Saint Laurent-suit.

© REUTERS

Comfort op een awardshow? Questlove wandelde in goudkleurige Crocs de rode loper op.

© EPA-EFE

Dat het niet altijd kostuumschoenen moeten zijn onder een kostuum bewijst ook Lee Isaac. De Dr. Martens-boots en het kettingdetail maken zijn blauw pak instant stoer.

© AP

In het Bottega Veneta-pak van Daniel Kaluuya zit het in de details: let op het driehoekige borstzakje, de driehoekige knopen aan de mouw. Het T-shirt en de diamanten ketting maken de outfit casual maar chic.

© EPA-EFE

Sacha Baron Cohen in een zomers, wit pak met retro-allures dankzij de bruine blazer en lederen instappers. Hier samen met zijn partner Isla Fisher. Beiden zijn gekleed door Dior.

© REUTERS

Een glanzend pak met puntige discokraag aan de blazer en tweekleurige loafers: Charles D. King durfde de gewaagde – maar geslaagde – combo aan.

© REUTERS

Kostuumbroek geïnspireerd op joggingbroek ontmoet wit vest in de outfit van Kemp Powers.

© REUTERS

Interessante en bovenal originele snits vinden we terug in het boxy pak van Mikkel E.G. Nielsen.

© REUTERS

De wijde pantalon komt ook terug bij Lil Rel Howery. Het dieprode, fluwelen jasje geeft de totale look een vleugje oude Hollywoodglam mee.

© REUTERS

Klassiek, maar dan wel met een satijnachtige glans als afwerking. Brad Pitt toont hoe je het draagt.