Jumbo-Visma voert wijziging door in Tourploeg met Wout van Aert: Tom Dumoulin verdwijnt van de lijst

In de wandelgangen werd er nog altijd gespeculeerd over een mogelijk snelle rentree van Tom Dumoulin in het peloton en daarbij zijn deelname aan de Tour de France van dit jaar. Dat laatste is in ieder geval van de baan. Jumbo-Visma heeft zijn vervanger aangekondigd.

De achtste stek in de Nederlandse ploeg is voor Jonas Vingegaard. De Deen is bezig aan zijn derde seizoen in de WorldTour en 2021 is vooralsnog het jaar van zijn echte doorbraak. Hij won een rit in de UAE Tour met aankomst bergop en pakte twee etappes en de eindzege in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Daarnaast maakte hij indruk in de Ronde van het Baskenland met een tweede plaats in het klassement na zijn ploeggenoot Primoz Roglic, wie hij vorig jaar ook al assisteerde tijdens zijn zege in de Ronde van Spanje.

Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard op het podium van de Ronde van het Baskenland. — © EPA-EFE

“Hier ben ik natuurlijk heel blij mee”, vertelt Vingegaard. “Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden. Ik ben heel content met mijn ontwikkeling, want ik heb me inderdaad behoorlijk verbeterd. Ik wil nog beter worden en ik hoop dat ik met het helpen van Primoz en Steven ook weer een stap kan maken en veel kan leren. De Tour is iets anders dan de Vuelta, maar het zal zeker weer een mooie ervaring worden.”

Talent

“We hebben Jonas in 2019 in de ploeg genomen omdat we zagen dat hij echt talent had”, zegt ploegleider Grischa Niermann. “Hij liet dat meteen zien. Vorig jaar reed hij een heel sterke Vuelta ter ondersteuning van Primoz. Hij liet daar ook voor het eerst zien dat hij een cruciale rol kan spelen in het hooggebergte, in de Alpen en de Pyreneeën. We voorzien voor hem een voorname rol in de Tour. Zijn selectie is een beloning voor zijn goede resultaten. In theorie kan Jonas zelf een kanshebber worden op de eindzege in een grote ronde. Hij kan ook goed tijdrijden. Maar hij heeft tijd nodig voor zijn ontwikkeling. Dan is er niets beter dan een grote ronde rijden met Steven en met Primoz en hen te steunen en ook van hen te leren.”

Naast Vingegaard, Roglic en Kruijswijk bestaat de geplande formatie van Jumbo-Visma voor de Tour uit Robert Gesink, Mike Teunissen, Wout Van Aert, Tony Martin en Sepp Kuss.

Roglic heeft een goed oog in het team dat naar Frankrijk wordt afgevaardigd. “Jonas heeft het verdiend om opgenomen te worden in de ploeg voor de Tour. We hebben de sterkste ploeg samengesteld om samen een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Om weer een echt mooie strijd te laten zien. Ik kijk er naar uit om met deze jongens aan de start te staan. Dag na dag moeten we onze kwaliteiten laten zien. Als we dat kunnen, zijn we wat mij betreft winnaars. Ik ben nog steeds supertrots op het resultaat van vorig jaar en vooral op wat we de laatste jaren in de Tour de France hebben laten zien.”