110 hardrijders geflitst in Diest en Schaffen

Diest

Bij snelheidscontroles op de Halensebaan in Diest en op de Diestsebaan in Schaffen zijn het voorbije weekend 110 hardrijders betrapt. De agenten plukten nog twee mannen van een lijnbus die in het bezit waren van cannabis en cocaïne. Ook werden twee personen aangetroffen die geseind stonden. Het rijbewijs van een twintiger die onder invloed van drugs reed is in opdracht van het Leuvense parket onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen en een niet verzekerde bromfiets werd in beslag genomen. Verder stelden de agenten meerdere inbreuken vast op het rijbewijs en de technische keuring. tb