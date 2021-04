Ouder worden, je kinderen wel en niet missen, de terreur van Instagram, verdriet in coronatijden: alles komt aan bod in Walkie Talkies, de podcast die Evi Hanssen maakt voor ons lifestylemagazine Billie. Al wandelend praat Evi in die podcast met haar moeder, haar nichtje en twee van haar beste vrienden. Die bende van Evi stellen we graag aan je voor.