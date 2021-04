Zo viert KRC Genk de bekerwinst: volg het straks online op hbvl.be

Ook daags na de Genkse bekerwinst zit u bij ons op de eerste rij. Door corona helaas geen groot volksfeest aan de Luminus Arena. In de plaats zorgen KRC Genk en uw krant voor een digitaal alternatief. En dat zal de moeite zijn! Benieuwd? Volg het hier live vanaf 18 uur.

Op het programma staan interviews met KRC-voorzitter Peter Croonen, algemeen directeur Erik Gerits, technisch directeur Dimitri De Condé en coach John van den Brom. Nadien volgt een ceremonie waar de Beker van België officieel overhandigd wordt.

De club doet samen met de politie ook een warme oproep aan de fans: “Met spijt in ons hart kunnen we wegens de coronamaatregelen niet fysiek vieren met onze twaalfde man. Daarom roepen we iedereen op deze viering maandag digitaal te volgen en zeker niet af te zakken naar de Luminus Arena.”

(as)