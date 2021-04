NBA. Kevin Durant en Kyrie Irving gaan los voor Brooklyn, Steph Curry alweer in vorm

De uit blessure teruggekeerde Kevin Durant was met 33 punten de uitblinker van dienst bij de sterrenformatie van de Nets, al deed Kyrie Irving zelfs nog iets beter met 34 punten. Aan de overzijde volstonden 26 punten van Devin Booker niet voor de Suns, de nummer twee in de Western Conference. Brooklyn verstevigt met zijn 41e zege van het seizoen zijn leidersplaats in de Eastern Conference.

De Golden State Warriors zijn onder impuls van een alweer ontketende Stephen Curry op dreef. In eigen huis werd er met 117-113 gewonnen van Sacramento, mede dankzij 37 punten van Curry. In zijn laatste veertien wedstrijden kwam Curry dertien keer uit boven dertig punten. Enkel woensdag tegen de Wizards lukte dat niet.

Washington zette Cleveland dan weer met 119-110 opzij en boekte zo de achtste zege op rij, enkel de New York Knicks doen met een reeks van negen overwinningen beter. Met 27 zeges op de teller zijn ze intussen opgeschoven naar de tiende plaats in de Eastern Conference.

Uitslagen:

Charlotte - Boston 125 - 104

Orlando - Indiana 112 - 131

Atlanta - Milwaukee 111 - 104

Washington - Cleveland 119 - 110

Brooklyn - Phoenix 128 - 119

Portland - Memphis 113 - 120

Golden State - Sacramento 117 - 113

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 67,2 61 41 20

2. Philadelphia 65 60 39 21

3. Milwaukee 61,7 60 37 23

4. New York 55,7 61 34 27

5. Atlanta 55,7 61 34 27

6. Boston 52,5 61 32 29

7. Miami 52,5 61 32 29

8. Charlotte 50 60 30 30

9. Indiana 48,3 60 29 31

10. Washington 45 60 27 33

11. Chicago 41,7 60 25 35

12. Toronto 41,7 60 25 35

13. Cleveland 35 60 21 39

14. Orlando 30 60 18 42

15. Detroit 29,5 61 18 43

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 73,3 60 44 16

2. Phoenix 70 60 42 18

3. LA Clippers 69,4 62 43 19

4. Denver 65 60 39 21

5. LA Lakers 58,3 60 35 25

6. Dallas 55,9 59 33 26

7. Portland 53,3 60 32 28

8. Memphis 52,5 59 31 28

9. San Antonio 50,8 59 30 29

10. Golden State 50,8 61 31 30

11. New Orleans 43,3 60 26 34

12. Sacramento 40 60 24 36

13. Oklahoma City 33,3 60 20 40

14. Minnesota 27,9 61 17 44

15. Houston 24,6 61 15 46

Programma van maandag:

Boston - Oklahoma City

Charlotte - Milwaukee

Indiana - Portland

Toronto - Brooklyn

Houston - Minnesota

Golden State - Dallas