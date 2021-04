Weelderige sprookjesjurken en een streepje bloot: de mooiste jurken op de rode loper van de Oscars

Op zondag 25 april werd in Los Angeles nog eens een rode loper uitgerold naar aanleiding van de 93ste Oscar-uitreiking. Veel sterren, die door de coronacrisis al een dik jaar geen galajurken meer kunnen dragen, haalden voor de gelegenheid alles uit de kast. Een diep decolleté of blote buik waren geen uitzondering: een overzicht van de mooiste jurken en enkele missers.

Margot Robbie met froufrou in Chanel: de bloemenjurk met spaghettibandjes en metallic accenten past perfect bij de lente.

© REUTERS

Regina King in een creatie van Louis Vuitton met gevleugelde mouwen.

© EPA-EFE

Amanda Seyfried in het vuurrood dankzij Armani Privé: sexy versus schatting door het samenspel van een decolleté en tule. Véél tule.

© REUTERS

Zendaya in een kanariegele jurk, waarvan het bovenste gedeelte een beetje op een bikinitop lijkt, van Valentino.

© EPA-EFE

Viola Davis in Alexander McQueen met clutch van Jimmy Choo. Geen streepje buik, maar verschillend slimme uitsparingen die het ‘korset’ van haar jurk sieren. Gewaagd elegant.

© EPA-EFE

Trouwjurkvibes, gebracht door Maria Bakalova.

© EPA-EFE

H.E.R. schitterde in een unieke, transparante creatie die een fusie is tussen een pantalon een top met sleep. Weetje: de look was een knipoog naar de outfit van Prince op de Oscars in 1985.

© REUTERS

Ook Andra Day ging met de buik bloot. Zij deed dat in een goudkleurig ontwerp van Vera Wang.

© EPA-EFE

Reese Witherspoon in een rode Dior met bijpassende teennagels, alleen het riempje leek ons net iets te veel.

© EPA-EFE

Nog een ster die een glimp toont van haar buik: Vanessa Kirby in een minimalistisch ontwerp van modehuis Gucci.

© EPA-EFE

Is het een opgeknipt overlevingsdeken? Neen, het is Carey Mulligan in metallic goud van Valentino.

© EPA-EFE

Ruches en volants à volonté: dat is de definitie van een lentejurk, volgens Emerald Fennell.

© EPA-EFE

Angela Bassett toont in een volumineus ontwerp van Alberta Ferretti hoe je opvalt in een rode jurk op een rode loper.

© EPA-EFE

Een frisse coupe en een zwierige lavendelkleurige jurk van Dolce & Gabbana voor Halle Berry.

© EPA-EFE

Laura Dern in een zwart-wit ontwerp van Oscar de la Renta, al leek het zwarte gedeelte haar bovenlichaam optisch te verlengen. Een taillerok had de look mogelijk meer geproportioneerd.

© EPA-EFE

Met de handschoenen was Glenn Close vast en zeker coronaproof. De combinatie met haar jurk en broek eronder, iets minder rodeloperproof.

© EPA-EFE

De hooggesloten Dior-jurk van Olivia Colman past volgens ons net iets beter in de kerstperiode. De tint is ook bijna exact dezelfde als die van de loper zelf, waardoor ze een beetje in het decor opgaat.