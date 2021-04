is te zien op Amazon Prime Video. — © AP

Oscarwinnaars zijn bekend. Eindelijk, want de uitreiking was eigenlijk gepland voor januari. Het werd toen echter uitgesteld door – jawel, u raadt het – corona. Jammer genoeg houdt de pandemie nog steeds de bioscopen gesloten. Vanuit België kunnen al wel enkele Beste film-nominaties online gestreamd worden. We lijsten voor u op de welke en waar u deze kunt zien.