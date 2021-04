Moederdagtip. Geef mama een vleugje luxe cadeau

Kleine reminder voor wie het misschien vergeten is: tenzij je zoals deze uitgeweken Brusselse in het Antwerpse woont, is het volgende week Moederdag. (Hoewel ik vermoed dat veel Antwerpse mama’s twee keer per jaar verrast worden.)

Geen cadeau-inspiratie? De leukste cadeaus zijn dingen die de ontvanger niet voor zichzelf zou kopen omdat ze een te grote investering of niet echt nodig zijn, maar die hij/zij/hun stiekem wel graag wil.

De beautywereld heeft dat soort cadeaus te over, zeker in het meer luxe segment. Zo zou ik nooit geld spenderen aan een dure mascara omdat je in elke prijscategorie goede exemplaren vindt, maar behoort de Diorshow Iconic Overcurl wél tot mijn favorieten.

Cosmetica van een duur modehuis vormen ook een stukje betaalbare luxe. De iconische handtas 2.55 van Chanel is nét iets te duur? Dan is er nog altijd een lippenstift of nagellak van het huis, dat bekendstaat om zijn mooie, draagbare kleurenpalet.

Bovendien kan een groot modehuis zich reputatiegewijs geen slecht product veroorloven, je kan er dus vrij gerust in investeren zonder teleurgesteld te worden.

Ook fijne cadeaus zijn badproducten van het favoriete parfum van je moeder voor een vleugje dagdagelijkse luxe. Of een limited edition van haar favoriete product.

De late cadeaukopers kan ik alvast deze recente lanceringen aanraden. Je hebt nog meer dan een week!

Zomergeuren

Deze vrolijke geuren doen dromen van fijne zomerdagen. Rabarber, roos, vlierbloesem, braam of appelsienschil?

The Marmalade Collection, Jo Malone London, 59 euro (30 ml)

Gebruind

Het bewijs dat een oogschaduwpallet waarvan je élke kleur wilt dragen bestaat.

Brown Obessions Chocolate Eyeshadow Palette, Huda Beauty, 29,90 euro, bij Ici Paris XL

Zonsopgang

Deze limited edition van het zonnepoedericoon zorgt voor een zomerse gloed en ruikt naar vakantie.

Terracotta Summer Edition Bronzing Powder, Guerlain, 50 euro, vanaf 3 mei beschikbaar.

© Studio des Fleurs

Blozend

Moderne luxe ten top: zijdezachte textuur, lekker geurtje én navulbaar.

Rose Hermès Silky Blush in Rose Pommette, Hermès, 68 euro

Lucky

De vrolijke lelietje-van-dalengeur van Dior zit in een tijdelijk Toile de Jouy-jasje. En je kan de flacon laten graveren.

Lucky Toile de Jouy, Dior, 220 euro (125 ml)

Lippendienst

Lipstick, lipbalsem en gloss in één met dit koraaloranje: veel verzorging, veel glans, veel kleur.

Rouge Coco Flash in Sunbeam (limited edition), Chanel, 38 euro