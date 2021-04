Normaal zou de Vlaamse regering vrijdag een definitieve beslissing nemen over de indeling van Limburg in drie regio’s, maar het punt werd (bewust) niet geagendeerd op de ministerraad. De reden: er blijft discussie binnen de meerderheid. Vooral de Limburgse Open Vld, Patrick Dewael en Marino Keulen op kop, toonden zich de afgelopen weken misnoegd. Niet alleen over de indeling in regio’s, maar ook over de precieze grenzen.