“Ik ben voortdurend afgeleid wanneer we seks hebben”: seksuoloog Alexander Witpas geeft advies

De beste seks is seks waar je helemaal in opgaat: je lijf is mee, je emoties zijn mee … je zit in een flow waarin alles vanzelf lijkt te gaan en elke aanraking intens aanvoelt. Meestal halen we die hoge lat niet. Maar dat is ook niet erg. Zolang je aandacht er maar voldoende bij is, lukt het nog wel om opgewonden te raken en er plezier aan te beleven. Maar voor sommige mensen is ook dat lastig. Ze piekeren tijdens het vrijen over problemen en to-dolijstjes, of hun gedachten gaan alle kanten uit. Ze zijn afgeleid, raken niet voldoende opgewonden, blijven passief en hebben er dan ook weinig aan.