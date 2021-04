Veel ophef rond sportproef van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden: “Schaamteloos”

Dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) afgelopen weekend heeft deelgenomen aan een fysieke rekruteringsproef van de Federale Politie is bij veel Belgen in het verkeerde keelgat geschoten. Van “Schaamteloos” over “Hypocriet” tot “Waar is uw mondmasker?” De reacties op Facebook zijn niet mals.

Zaterdag nam de CD&V-politica in Gent deel aan een sportproef van de Federale Politie, die kandidaat-agenten verplicht moeten afleggen. Ze slaagde voor de oefentest. Maar de manier waarop minister Verlinden dat deed - binnen en zonder mondmasker- pikken veel mensen niet, zo blijkt uit de honderden reacties op sociale media.

“Heb ik de laatste aankondigingen gemist? Er mag blijkbaar weer binnen gesport worden, en zonder mondmasker? Geweldig nieuws!! Kan dit dan even doorgespeeld worden aan de sportclubs en scholen, zodat we allemaal terug mogen doen wat mevrouw hier doet.. dat onze kinderen weer een turn/sportles kunnen volgen zonder mondmasker en de rest van de bevolking ook weer indoor kan sporten. We zien het nieuwe MB snel verschijnen zeker? Hypocrisie ten top. #zuurstofvooriedereen”, zo schrijft onder andere Sylvia Neseav. Iemand anders reageert dat haar gedrag “schaamteloos” is.

© BELGA

Wanneer we de minister vragen om een reactie blijft haar woordvoerster op de vlakte. “Mevrouw Verlinden nam deel om de politie te steunen tijdens de rekruteringscampagne. Deze legislatuur moeten er 1.600 inspecteurs per jaar aangetrokken worden. Dat is heel veel. Bovendien legde ze de beep-test af op een manier, die volledig coronaproof was”, reageert Marie Verbeke, die verder verwijst naar de federale politie voor meer commentaar.

© fvv

Op de vraag of minister Verlinden begrip heeft voor de commentaren van burgers, die zich al maanden aan haar regels moeten houden en dus niet indoor kunnen sporten, verwijst haar woordvoerster opnieuw naar de collega’s van de federale politie. “Ik ga het hierbij houden.”

De Federale Politie, die eveneens overspoeld werd door aan lawine aan berichten, toont meer begrip. “Natuurlijk begrijpen we de ophef”, klinkt het. “Het komt ook vreemd over. Maar toch werden de testen veilig georganiseerd. In kleine groepjes. Op afstand van mekaar. Nadien werd alles ontsmet. de minister had geen kapje op tijdens het sporten, maar nadien weer wel.”