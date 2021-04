Loonkost per gewerkt uur stijgt spectaculair: “Gevaarlijk voor de werkgelegenheid”

Door de technische werkloosheid die in coronajaar 2020 massaal werd ingezet, is de loonkost per gewerkt uur met 7,9 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het sociaal secretariaat Securex en is mogelijk slecht nieuws voor onze concurrentiepositie. “Dit geeft de werkgevers munitie in de besprekingen met de vakbonden over de loonnorm die tegen 1 mei moet worden vastgelegd”, zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.