Dit waren de Oscars: Belgen grijpen naast de grote prijzen, ‘Nomadland’ is de grote winnaar

In Los Angeles zijn de Academy Awards, beter bekend als Oscars, uitgereikt. De show was beperkt wegens de coronapandemie, met slechts 170 mensen welkom op de ceremonie, die er toch zo normaal mogelijk moest uitzien. Geen sterren die via Zoom in pyjama verschenen, maar ouderwetse glitter en glamour. Met ook Belgische nominaties, en ‘Nomadland’ als de voorspelbare grote winnaar.